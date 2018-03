Pilar Rubio y Sergio Ramos abandonaban el hospital este miércoles. Tras tener a su tercer hijo, Alejandro, la pareja posaba ante la prensa y contaba lo felices que están con la llegada de su bebé. Junto a sus otros dos hijos, Sergio Jr. y Marco, el futbolista y la presentadora se mostraban radiantes.

Pero también aprovechaban para tener un detallazo con Unicef. Tanto Pilar como Sergio y los dos hijos mayores llevaban sudaderas de la organización solidaria. El jugador del Real Madrid explicaba a los medios que, como embajador de buena voluntad, quería recordar que más de 7.000 niños mueren al día por causas evitables.

En Twitter, Sergio compartía una foto de su salida del hospital con Pilar y Alejandro y otra más junto a sus tres hijos. “Alejandro ha nacido sano y estamos FELICES. No olvidamos a los niños que mueren por causas evitables. Por eso colaboramos con Unicef”, escribía.

Alejandro ha nacido sano y estamos FELICES. No olvidamos a los niños que mueren por causas evitables. Por eso colaboramos con @unicef_es.

Alejandro has been born healthy. We can’t forget about the children that die due to causes that are avoidable.

👉 https://t.co/uDYd0BYloM pic.twitter.com/Q450qaeHtq

— Sergio Ramos (@SergioRamos) March 28, 2018