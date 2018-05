La presión y la fama le han superado. El Rubius no puede más y dice adiós a YouTube tras 7 años triunfando con su canal. El famoso youtuber sorprendía a sus seguidores con un vídeo de despedida colgado este pasado jueves. En él, explica los motivos por los que se tomará un tiempo alejado de los focos. “No puedo más”, asegura, cansado, con estrés y ansiedad.

Sus problemas de salud comenzaron hace un año y ha sido ahora cuando el médico le ha recomendado parar y descansar.

Bajo el título “me voy a dar un tiempo”, El Rubius comenzaba explicando que era “un vídeo serio”. Y adelantaba que iba a contar los problemas de mente que tiene. Los que le siguen, asegura, ya intuían muchas cosas. “Soy una montaña rusa de emociones, intento tapar todo con humor y tengo rachas buenas y malas, como todos”, comienza.

Hace ya un mes, El Rubius presentaba a su gemelo y abría su corazón a sus seguidores. Entonces, ya les adelantaba algunos de sus problemas, que se han agravado con el paso de los días. “Me está costando mucho ponerme delante de la cámara y grabar vídeos”, dice.

“Siento más presión y me pongo más nervioso. Cada vez me cuesta más respirar y me dan bajones”, cuenta El Rubius. El youtuber reconoce que la presión de ser mejor cada vez le ha podido. Aunque le sucede desde hace tiempo, ha sido una visita reciente al médico lo que le ha hecho decir adiós a YouTube.

“Me dijo que me haría pruebas. Pero básicamente me dijo que tenía un estrés y una ansiedad del copón”, revelaba. El famoso youtuber no lleva bien su ascensión y las críticas. Todo ello ha llegado a que “no pueda más”.

El Rubius sufría desmayos, se le dormían las manos por los nervios y reconoce no llevar bien las millones de opiniones sobre él, buenas y malas. “Estoy luchando contra estos demonios que tengo en mi cabeza (…) Y lo que necesito es desconectar de todo esto”, dice. Y es que el youtuber lleva ya 7 años en lo más alto del portal de vídeos.

Aunque reconoce que son problemas “del primer mundo”, dice que no puede más. Reconoce que le sigue gustando hacer vídeos pero que cada vez le cuesta más dar el “cien por cien de mi”. “Tengo que ver cómo puedo seguir siendo yo mismo sin perder la cabeza”, explica.

Centrado en el anime

El Rubius anuncia que estará unos meses alejado de todo. Aunque dice que algún vídeo colgará en hechos puntuales. En lo que se centrará será en el “proyecto de mi vida”. Y ese no es otro que su serie de anime, ‘Virtual Hero’. Una serie que se estrenará después del verano.

El youtuber ha agradecido los mensajes de ánimo y las cartas que recibe con el apoyo de sus seguidores, que son muchos. Sólo en YouTube cuenta con casi 30 millones de suscriptores. Una cifra que alcanzará muy pronto y que quiere celebrar como se merece.

“Espero que entendáis lo que me está pasando. Seguiré activo en Instagram y en Twitter también creo. A lo mejor algún que otro vídeo cae, pero estaré tranquilito”, dice. “Muchas gracias por escucharme (…) Nos veremos muy pronto”, se despide.