Pocos son los que no saben que este sábado el príncipe Harry de Inglaterra y Meghan Markle se casan. Una nueva boda real que se seguirá en todo el mundo, dado el interés que despiertan los novios. La televisión será uno de los medios por los cuales seguir el enlace del año pero también en Twitter, Facebook e Instagram podrá verse.

La monarquía británica cuenta con un gran despliegue en redes. Y se ha propuesto, además, acercar la boda a todo aquel que quiera seguirla.

En Twitter, la principal cuenta para seguir la boda será la de Kensington Palace. La residencia de Harry y los duques de Cambridge ha ido mostrando paso a paso todos los preparativos. Y se espera así que este sábado vaya compartiendo fotos y tuits de la boda. Tanto es así que incluso ha mostrado cómo se realiza la tarta nupcial.

Muy implicados en la boda, han mostrado desde el comunicado de Meghan confirmando la ausencia de su padre a detalles como los pajes y damitas de honor de la novia. También el consentimiento escrito de la reina Isabel II al matrimonio, la foto del reverendo que llevará a cabo la boda o hasta especiales sobre los vestidos de novias reales o las joyas de la corona que podrá lucir Meghan.

🎥 Watch as baker Claire Ptak begins work on the #RoyalWedding Cake! pic.twitter.com/OTdcF9hc0a — The Royal Family (@RoyalFamily) May 18, 2018

Además, han creado un hastag propio, #RoyalWedding, con el que seguir todas las noticias al respecto.

La Casa Real británica cuenta también con perfiles específicos que irán desgranando la boda. Entre ellos, el de las joyas de la corona, @RCT (Royal Collection Trust). También en The Royal Family (@RoyalFamily), The Crown in Canada (@TheCrownCa) y en Clarence House (@ClarenceHouse), el perfil de Carlos de Inglaterra y Camilla.

En España, muchos seguirán la boda con el hastag #BodaReal. Medios de comunicación y reporteros especializados en monarquía se harán eco del enlace de Harry y Meghan.

En Facebook, la Casa Real inglesa también cuenta con un perfil. Una página que se puede encontrar bajo el nombre de The Royal Family.

Instagram, Flicker o YouTube son otras de las redes sociales en las que la monarquía británica tiene perfiles. Desde todos ellos podrá verse la boda en tiempo real. Los community managers de la Casa Real estarán trabajando al más alto nivel para ofrecer a todo el mundo las fotos y anécdotas del día.

Televisión

Además, en España, varias son las televisiones que ofrecerán especiales y que conectarán con la boda. Entre ellas, TVE, que ofrecerá la señal de la BBC. También el canal DKiss, en la TDT, emitirá el enlace.

Se espera que los invitados lleguen entre las 9:30 y las 11:00 horas (hora peninsular). Justo después, la Familia Real y la gran entrada de la novia, la más esperada. Después, cerca de las 12:00 horas, los novios emitirán sus votos matrimoniales.