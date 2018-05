Tras inaugurar días atrás el Festival de Cannes, la película Todos lo saben ha sido estrenada en cines de Francia convirtiéndose en la 2ª cinta más vista del país, solo por detrás de Infinity War. El nuevo largometraje de Asghar Farhadi llegó a 400 cines y ha logrado en su estreno una recaudación de $2,1 millones, lo que la convierte en la producción española con mejor estreno en Francia desde Los abrazos rotos (Pedro Almodóvar) hace casi 10 años, que logró ese mismo dato de apertura. ❤️Huge opening weekend in France!!! Thank you!!!! ❤️❤️❤️❤️#everybodyknows #todoslosaben

