El Prudential Center de Nueva Jersey (EEUU) fue el escenario en el que Rosalía brilló con luz propia este pasado lunes por la noche. La española ha conquistado a medio mundo con sus canciones y una vez lo demostró ante el público estadounidense. Logró además un hecho histórico en los MTV Video Music Awards, siendo la primera artista de España en llevarse un galardón de este tipo. Fue gracias a su ‘Con Altura’, por lo que compartió la estatuilla con el cantante de reguetonero J. Balvin.

Ante 20.000 asistentes en esta 36ª edición de los MTV Video Music Awards, Rosalía recibía su premio a Mejor Vídeo Latino. Acompañada por su ‘partenaire’ en ‘Con Altura’, J. Balvin, fue protagonista absoluta. “Yo vengo de Barcelona. Gracias por invitarme a cantar en este escenario en español”, dijo pletórica al recibir el premio.

Además de lograr el premio y ser así la primera española en conseguir al astronauta, Rosalía se marcó una actuación que se recordará durante mucho tiempo. Vestida de negro de arriba a abajo, aparecía en mitad del escenario para deleitar con unas cuantas frases sin música, dejando que fuera su voz la que inundara el Prudential Center.

“Voy a tatuarme en la piel / Tu inicial porque es la mía / Pa’ acordarme para siempre / De lo que me hiciste un día”, cantaba Rosalía. La española despertaba los aplausos y vítores nada más comenzar.

La propia cuenta en Twitter de los MTV Video Music Awards recogía la actuación.

💖 @rosaliavt and @Ozuna_Pr are THE KING AND QUEEN OF EVERYTHING 🔥

All I can say about their performance of “Yo x Ti, Tu x Mi” is WOW🌹🐻 #VMAs pic.twitter.com/ee0orLPAs7

— Video Music Awards (@vmas) August 27, 2019