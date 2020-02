Con ‘Parásitos’ haciendo historia en los Oscar 2020, pocos pudieron ser protagonistas también. Aunque en Twitter se esforzaron por encontrarles. Los protagonistas de los 10 mejores memes son algunas de las estrellas indiscutibles del universo de Hollywood. Al igual que los de los 10 momentazos de una gala un tanto aburrida.

La actuación de Eminem, sin duda, fue la que puso en pie al público. Dio la sorpresa a los espectadores, ya que no había sido anunciado por la Academia de Hollywood. Lo hizo para interpretar ‘Lose Yourself’, la canción de ‘8 millas’, cinta que protagonizó en 2002. Aunque en su momento se llevó el Oscar a mejor canción, el rapero no acudió a recogerlo. Ahora, 18 años después, se reconciliaba con la Academia y protagonizaba la actuación más aplaudida de la noche.

Con ‘Frozen’ triunfando en todo el mundo, la actuación de sus ‘Elsas’ ha sido de lo más comentado. Sobre todo, en España, donde se estaba muy pendiente de Gisela. La cantante de ‘OT’ se subía al escenario, y aunque protagonizaba la polémica porque el cartel anunciaba que cantaba “en castellano”, lo cierto es que era uno de los momentazos de la gala. Y eso que más de una ‘Elsa’ no estuvo acertada.

.@IdinaMenzel, @AURORAmusic and nine of the world's Elsas just took to the stage for a performance of "Into the Unknown." #Oscars pic.twitter.com/2QUW67HYiS

— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020