Por primera vez en la historia, los Oscar arrancaban su gala sin presentador. Esta edición de 2019, la número 91, será así recordada por ello. Entre otras muchas cosas.

Desde el premio a ‘Green Book’ a Mejor Película, que pocos esperaban, a la actuación de Lady Gaga y Bradley Cooper, que dejó sin aliento a todo el el teatro Dolby de Los Ángeles.

Aunque fueron muchos los momentos a recordar, hay especialmente 10 que pasarán a la historia de los galardones. Los repasamos uno a uno.

Mejor Película

Pocos se esperaban que ‘Green Book’ fuera la ganadora. Con ‘Roma’ favorita en absolutamente todas las apuestas, fue la gran sorpresa de la noche. Hollywood decidió castigar a Netflix y quedarse con la simpleza de esta historia, que relata la relación entre el músico negro Don Shirley y su chófer italiano.

La Academia decidió no encumbrar a Netflix ni dar el Oscar más importante de la noche a una película de habla no inglesa.

Mejor dirección

El abrazo entre Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, al ganar éste el Oscar a Mejor Dirección, estuvo cargado de simbolismo. México se hacía fuerte en el escenario de unos premios que tiene del todo conquistados.

Español por doquier

Diego Luna fue el encargado de resumir la influencia del mundo latino en los Oscar. “Ya se puede hablar en español en los Oscar”, dijo. Y es que, además del éxito de ‘Roma’, la presencia del chef José Andrés o de Javier Bardem y el triunfo de los mexicanos puso a nuestro idioma como gran protagonista.

Spike Lee

El director se llevó el Oscar a Mejor Guión Adaptado por ‘Infiltrado en el KKKlan’. Para él es su primer premio de la Academia, por lo que lo celebró por todo lo alto. Y no dudó en pedir a los estadounidenses que estén “del lado correcto de la historia” en las presidenciales del año que viene.

La maldición de Glenn Close

La veterana actriz, que partía como favorita, se quedaba de nuevo sin premio. Así, suma ya siete nominaciones sin ganar. Se lo arrebató la actriz Olivia Colman, quien pidió perdón a su compañera tras ser una de las grandes sorpresas de la noche. “Glenn, esto no es lo que yo quería. Eres magnífica. Te quiero”, le dijo desde el escenario.

La “verdad” de Barbra Streisand

La actriz reivindicó “la verdad” como algo preciado en estos tiempos. Fue de los pocos discursos reivindicativos en una gala nada polémica.

Celebraciones

Entre las celebraciones más divertidas y pintorescas, la del equipo de ‘Period. End of Sentence’. Se llevaron el premio a Mejor Cortometraje Documental. “No me puedo creer que una película sobre la menstruación acabe de ganar un Oscar”, gritaba su realizadora, Rayka Zehtabchi.

Rami Malek

El actor cumplió todos los pronósticos al llevarse el Oscar a Mejor Actor principal. Su interpretación de Freddy Mercury en la cinta ‘Bohemian Rhapsody’ le ha hecho el gran triunfador de la temporada.

Protagonizó además uno de los momentazos al caerse tras recoger el premio.

Arranque diferente

Sin presentador, la gala de este 2019 comenzaba con la humorista Maya Rudolph. “Esta noche no hay presentador, no habrá premio de película popular y México no va a pagar el muro”, decía con acidez. Estuvo acompañada por Tina Fey y Amy Poehler. Presentaron el primer premio e hicieron suspirar a los fans, que clamaban porque ellas tres hubieran sido las maestras de ceremonias.

Lady Gaga y Bradley Cooper

Aspiraban a un Oscar, el de Mejor Canción Original, que acabaron llevándose. Y no era para menos, después de su actuación. Intimista y brillante, emocionante a más no poder. Lady Gaga y Bradley Cooper protagonizaron uno de los momentazos más recordados al cantar ‘Shallow’, de la película ‘Ha nacido una estrella’.

La cantante no pudo evitar después las lágrimas al subir a recoger el premio.