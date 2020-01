Antonio Banderas y Pedro Almodóvar son ya oficialmente nominados en los Premios Oscar 2020. El primero, como actor principal de ‘Dolor y Gloria’, la cinta con la que el director podría repetir galardón a mejor película de habla no inglesa.

La Academia de Cine de Hollywood ha anunciado este lunes su lista de nominados a los Premios Oscar 2020. Y dos españoles están en ella, Antonio Banderas y Pedro Almodóvar. El tándem vuelve a subir a lo más alto con ‘Dolor y Gloria’, devolviendo a España también a lo más alto del cine.

Y es que hacía 15 años que una película española no optaba a un Oscar como mejor película de habla no inglesa. Banderas, por su parte, estrena nominación como mejor actor principal. Algo que hasta ahora no ha logrado ningún español. Y es que Javier Bardem y Penélope Cruz se llevaron sus Oscar en la categoría de actor y actriz de reparto respectivamente.

La gala se celebrará el próximo 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Mejor actor

Antonio Banderas, que ya fue nominado en los Globos de Oro, competirá contra Leonardo DiCaprio, Adam Rivera, Jonathan Pryce y el gran favorito, Joaquin Phoenix, por su interpretación en ‘Jocker’.

El malagueño ha logrado estar de nuevo en lo más alto con su papel en ‘Dolor y Gloria’. Nominado también al Goya, donde ahora sube enteros para ganar, fue premiado en el Festival Internacional de Cine de Cannes.

Mejor película

Por su parte, Almodóvar competirá contra ‘Corpus Christi’, ‘Honeyland’, ‘Los Miserables’ y la favorita, ‘Parásitos’.

De lograr el Oscar, el manchego tendría ya tres en su haber. Y es que en 1999 consiguió el de mejor película extranjera por ‘Todo sobre mi madre’. En 2003 logró el de mejor guión original. Y fue nominado, además, a mejor director.