Brasil inició este domingo su andadura en el Mundial de Rusia. Y lo hizo con mal pie al no poder pasar del empate (1-1) contra Suiza. Su gran estrella, Neymar, no vivió su mejor noche y demostró que todavía le falta estar a su mujer nivel tras la lesión que le hizo perderse varios meses de competición con el PSG.

Tras el partido, Neymar aseguró que cada día se encuentra mejor de su lesión en el tobillo derecho. “Estoy bien. Van pasando los partidos y cada vez me encuentro mejor”, dijo en el túnel de vestuarios del Rostov Arena. Quiso así tranquilizar a la afición tras las quejas que mostró durante la segunda parte al resentirse del tobillo operado a inicios de marzo por una fractura del quinto metatarsiano. “Fue un golpe que recibí, pero no es nada preocupante”, indicó.

La prensa brasileña fue muy dura con el partido de Neymar, acusándole de ser demasiado individualista ante Suiza. Consideran que fue él mismo el responsable de recibir tantas faltas de la defensa rival.

No obstante, Neymar fue más protagonista por su peinado que por lo que mostró en el campo. Por lo menos, en las redes sociales, donde se compartieron decenas de memes. Y es que su estrafalario ‘look’, con el pelo rizado y teñido de rubio, hizo que muchos vieran en su cabeza desde espaguetis, hasta noodles pasando por gulas.

Estos son los 15 mejores memes sobre el peinado de Neymar:

