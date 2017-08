Contador, que acabó el último Tour de Francia en novena posición, ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram en la que anuncia su decisión: “Hago este vídeo para informaros de dos cosas. Una es que participaré en la próxima Vuelta a España, a partir del 19 de agosto. Y la segunda es que será mi última carrera como ciclista profesional“.

“Lo digo contento, no lo digo con pena. Es una decisión que he pensado muy bien. Y no creo que haya una despedida mejor que en la carrera de casa y en mi país. Estoy seguro que van a ser tres semanas de ensueño, disfrutando de todo vuestro cariño y estoy deseoso de que llegue. Un saludo y a partir del 19 de agosto nos vemos en la carretera.”, añade.

El ciclista pinteño, que cumplirá 35 años el próximo 6 de diciembre, se retira con un excelso palmarés que incluye siete grandes vueltas: dos Tour de Francia (2007 y 2009), dos Giro de Italia (2008 y 2015) y tres Vuelta a España (2008, 2012 y 2014), siendo el único español en conseguir el triunfo en estas tres carreras.