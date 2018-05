El exfutbolista del FC Barcelona Andrés Iniesta ha desvelado que su “nuevo hogar” será Japón. Aunque no ha anunciado el nombre de su nuevo equipo, éste será el Vissel Kobe de la J-League.

Antes de emprender su viaje, el centrocampista manchego ha publicado una fotografía en su cuenta de Twitter. En ella aparece junto a Hiroshi Mikitani, CEO de Rakuten -patrocinador principal del Barça- y propietario del club japonés.

“Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo Hiroshi Mikitani”, indicó. Su comentario está acompañado de una bandera de Japón.

Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani…🇯🇵⚽ ✈️ 🌍

Heading to my new home, with my friend 🇯🇵⚽ ✈️ 🌍 pic.twitter.com/xeXBw4GYfc

— Andrés Iniesta (@andresiniesta8) May 23, 2018