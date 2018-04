La FIFA ha presentado el himno oficial del Mundial de Rusia 2018. El tema se llama ‘Colors’ y está interpretado por el estadounidense Jason Derulo. El vídeo de esta canción ha llamado mucho la atención en las redes sociales. Y es que en él aparece la bandera de Canarias al nivel del resto de países que participan en la competición futbolística. De hecho, sale en un lugar más destacado que la bandera española.

En un momento del vídeo, la bandera canaria –blanca, azul y amarilla– es ondeada por una bailarina situada a la derecha de Jason Derulo. Al fondo de la misma imagen también se puede apreciar la bandera española, aunque ésta en un lugar en la que resulta más difícil de distinguir.

¿Y LA DE EEUU?

El vídeo no sólo está siendo comentado por este detalle. También por el hecho de que entre las banderas de los países participantes en el Mundial aparezca la de Estados Unidos, que no logró clasificarse y que, por tanto, no estará en Rusia. Tampoco Puerto Rico ni Jamaica, cuyas banderas también aparecen en las imágenes.

Los canarios no han podido ocultar su sorpresa y alegría en las redes sociales ante este error en el vídeo. Así, han dejado numerosos comentarios al respecto en Twitter, donde algunos incluso han ironizado con el proceso independentista catalán.

#Canarias, sin proponérselo, teniendo más representación como "nación" que Cataluña 😂. Los catalanes independentistas rabiando en 3, 2, 1… 🤦‍♂️#BanderaCanarias pic.twitter.com/8aa904DTDC — Raúl Sinistra (@KsKingdom1) April 17, 2018

La bandera de Canarias 🇮🇨🇮🇨🇮🇨 en el videoclip de Jason Derulo para el Mundial de Rusia 2018, con guasa y bromas 😂😂 hemos conseguido más que los catalanes con un referendum 😝😏 #FelizMartes #YoRenuncio https://t.co/3OGBjJiMIy — Edu Jordan Cruz (@edujordancruz) April 17, 2018

Hemos tardado menos que Catalunya en independizarse. Canarias jugará el próximo mundial🇮🇨 🙌 pic.twitter.com/C6l5osUpuE — Adrián (@4drian7) April 16, 2018

Cuando encargas a alguien que investigue las banderas nacionales para hacer un videoclip y se va a los emojis de Whatsapp. De ahí que salga la bandera de Canarias https://t.co/3EzLNudE8M — Señor Mojo 🇮🇨 (@MojoSenor) April 15, 2018

Entre que la bandera de Canarias tiene presencia en Whatsapp, que tiene un Monopoly propio y que aparece en la canción del mundial como si fuera una nación, algo raro está pasando detrás — Jesús O'Neill (@gsusazarug) April 16, 2018