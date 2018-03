Con el hastag #elbarçaforadelafinaldelacopadelrey, Elena Fort ha emprendido una campaña para que los culés no se presenten al partido. Fort, que fue directiva del Barça en tiempos de Joan Laporta, propone así públicamente una deserción.

Lo harían, dice, como protesta por las últimas detenciones a políticos catalanes. Y es que Fort pretende un respaldo total del Barça al proceso independentista. Número 23 de la lista de Junts per Catalunya en las pasadas elecciones catalanas, ha lanzado su propuesta en Twitter.

“El Barça no debería jugar la Copa del Borbón. Por dignidad, por valores, por nuestra historia. Un título no está por encima de la dignidad de nuestros representantes. Basta de arrodillarse. #elbarçaforadelafinaldelacopadelrey”, escribía en un tuit.

El Barça NO hauria de jugar la final de la Copa del Borbó. Per dignitat. Per valors. Per la nostra pròpia història,

Un títol no està per damunt de la dignitat dels nostres representants. Prou d’agenollar-se.#elbarçaforadelafinaldelacopadelrey

— Elena Fort 🎗 (@Fortelena) March 24, 2018