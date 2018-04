El Real Madrid se enfrentará al Bayern de Múnich en las semifinales de la Champions League. Así lo ha deparado el sorteo celebrado este viernes en Nyon (Suiza), que también ha emparejado al Liverpool y la Roma.

Los blancos jugarán el partido de ida en el Allianz Arena y la vuelta en el Santiago Bernabéu. En el otro cruce, el primer partido será en Anfiel y el segundo en el Olímpico de Roma.

De este modo, el conjunto madridista, actual campeón, y el bávaro, el único que aspira al triplete en Europa, reeditarán su cruce de cuartos del año pasado, mientras que los ‘reds’ y los ‘giallorossi’ repetirán la final de 1983-84, que cayó del lado de los primeros tras una tanda de penaltis.

Los partidos de semifinales se jugarán en dos semanas consecutivas. La ida será el martes 24 y el miércoles 25 de abril, y la vuelta será el martes 1 y el miércoles 2 de mayo. El estadio olímpico de Kiev (Ucrania) acogerá la final de la máxima competición continental el próximo 26 de mayo.

🏆 Who will reach the final in Kyiv? pic.twitter.com/fHyjIPresp

The official result of the #UCLdraw ! @FCBayern v @realmadrid @LFC v @OfficialASRoma

Una hora antes se han sorteado los cruces de semifinales de la Europa League, donde la suerte ha sido esquiva al Atético de Madrid, que le ha tocado el rival a priori más complicado, el Arsenal inglés. El duelo de ida se disputará en Londres el 26 de abril y el de vuelta, el 3 de mayo, en el Wanda Metropolitano.

Además, el Olympique de Marsella francés y el Salzburgo austriaco pelearán por el otro billete para la final de Lyon.

The official result of the 2017/18 UEFA Europa League semi-final draw!

Who are you backing to go all the way? 🏆#UELdraw pic.twitter.com/PwwONjqyWn

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 13, 2018