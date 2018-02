El FC Barcelona dio este jueves un paso importante para clasificarse para la final de la Copa del Rey tras ganar (1-0) al Valencia en el partido de ida de las semifinales gracias a un gol de Luis Suárez. Al margen del resultado, uno de los detalles más comentados del encuentro fue el pobre aspecto que presentaron las gradas del Camp Nou, que apenas llegó a la media entrada.

Según datos del propio club, 50.959 espectadores se dieron cita en el estadio azulgrana -con capacidad para 100.000-, lo que supone la segunda peor entrada de al temporada. Esta cifra resulta sorprendente teniendo en cuenta la altura de la competición (semifinales), que se trataba de un rival de altura (Valencia) y que el Barça está cuajando una muy buena campaña, con un Leo Messi, además, a su mejor nivel.

El tiempo invernal y el horario tardío del partido en día laborable (21:30 horas) pueden tener su influencia en esta discreta asistencia, pero lo cierto es que está siendo una tónica habitual durante toda la temporada. El Barça no llena el Camp Nou. Algunos sostienen que una de las razones es el hartazgo de muchos aficionados con el posicionamiento del club y una parte mayoritaria de los socios a favor de la independencia de Cataluña.

Al término del choque, el entrenador culé, Ernesto Valverde, fue preguntado por esta circunstancia. “No sé qué se puede hacer para incentivar. Supongo que el horario no ayuda, termina tarde, la gente trabaja, es invierno… Nosotros intentamos hacer que los que vengan, disfruten”, dijo.

En las redes sociales, las imágenes que llegaban del Camp Nou, con las gradas medio vacías, sorprendieron y fueron muy comentadas:

A mi la excusa de la lluvia y el frío no me vale, llevamos toda la temporada igual, el Camp Nou VACÍO, los que tenia hoy detrás en el campo lo comentaban, es una vergüenza de Camp Nou, pero bueno sigan así, luego exijan y exijan, cuando no dan nada.

— Cris (@SrtaUmtiti23) February 2, 2018