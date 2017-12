El Bernabéu acogía el Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. Una hora un tanto rara para los aficionados de ambos equipos, acostumbrados a la noche. Antes incluso de que el árbitro pitara el inicio, a las 13:00 horas, los memes corrían ya por Twitter. Aunque eran muchos, recogemos los 10 mejores.

Algunos escenificaban cómo se sentían precisamente por lo temprano del partido. Otros comentaban la pitada a Benzema nada más pisar el césped del Bernabéu. También había quien bromeaba con las últimas portadas de Iniesta y Cristiano Ronaldo antes del Clásico.

Pero sin duda han sido los goles del Barcelona los que han disparado el humor de algunos. La mayoría se preguntaba dónde estaba Cristiano Ronaldo o el Real Madrid en general. Y es que los de Zidane perdían finalmente 0-3 después de una mala segunda parte.

#ElClasico

Real Madrid in first half vs second half. 😂 pic.twitter.com/bg7XsQHzTP

— 🎅 ♡ Prof.Cymoh♡ 🎅 (@profCymoh67) December 23, 2017