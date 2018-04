Cristiano Ronaldo y Gianluigi Buffon, dos de los grandes protagonistas del polémico final de partido de cuartos de final de la Champions League entre Real Madrid y Juventus, demostraron que a pesar de la tensión vivida en el choque, el respeto por el contrario está por encima de todo.

Tras el partido, ambos jugadores coincidieron en la zona mixta del Santiago Bernabéu y se fundieron en un emotivo abrazo. Buffon estaba atendiendo a los medios de comunicación, cuando Cristiano se acercó por detrás y le saludó, para acto seguido besar al legendario portero de la Juventus y darse ambos un abrazo que explica la buena relación que les une.

Tanto Cristiano como Buffon fueron protagonistas en la jugada decisiva del partido, en la que Benatia comete penalti sobre Lucas Vázquez. Buffon fue expulsado por las protestas al árbitro y se retiró del campo ovacionado por la afición madridista como reconocimiento a toda su carrera. Cristiano Ronaldo acabó marcando desde los 11 metros el gol que daba al Real Madrid el pase a semifinales.

Ante los micrófonos, el guardameta italiano se mostró tremendamente crítico con el colegiado. “Fue la décima parte de un penalti. Si tienes el cinismo de concederlo no eres un hombre, sino un animal. El árbitro tiene un cubo de basura por corazón“, comentó sobre la actuación de Michael Oliver.

ADMIRACIÓN MUTUA

Al margen de esa jugada, la admiración mutua que se procesan Buffon y Cristiano es evidente. Tras el partido de ida y esos dos goles del portugués, uno de ellos de chilena, el portero se deshizo en elogios hacia el ‘7’ blanco, al que comparó con Maradona y Pelé

También lo hizo en la previa de este encuentro de vuelta: “No sé si es el más completo, porque en estos años me he enfrentado a grandes jugadores, pero en este momento, él, por la posición en la que juega, es el más decisivo, no tengo dudas. Es impresionante. Tiene regularidad y siempre marca goles”.