Avui és el dia mundial de l’ELA i vull compartir aquesta foto amb la meva mare per dir-te que ets la millor mare del món, la persona més lluitadora que he conegut mai i que t’estimo molt❤️. Vull donar molts ànims i força a totes les persones que també lluiten contra aquesta malaltia i a veure si entre tots trobem una cura per poder combatre-la. Us deixo dos instagrams on podeu col•laborar: @fmiquelvalls @ilusionmasvino #fesungestperlela https://wineissocial.com/home/index/welcomediariara Hoy es el día mundial de la ELA y quiero compartir esta foto con mi madre. La mejor madre del mundo y la mas luchadora. T’estimo molt. Quiero dar ánimos a todas las personas que también luchan contra esta enfermedad y a ver si entre todos encontramos una cura.

A post shared by Sergi Roberto (@sergiroberto) on Jun 21, 2018 at 2:36am PDT