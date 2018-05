La final de la Champions se celebra el próximo 26 de mayo. Pero para la UEFA el ganador ya es el Liverpool. Así lo daban por hecho en su web tras un error garrafal que está dando mucho que hablar en redes sociales.

La página web de la UEFA publicaba una imagen en la que aparece el Liverpool como ganador de la Champions. Con el escudo del equipo inglés sobre la foto, en la que aparecen Kroos, Cristiano y Sergio Ramos junto a Salah o Firmino.

El error aparecía en la sección de Historia de la Champions. Concretamente, en un apartado dedicado a esta temporada de competición. Un error garrafal daba como ganador de la misma al club inglés.

Los comentarios en Twitter no han sido pocos y son muchos los que han llamado la atención a la UEFA por un error que, sin duda, da mucho que hablar.

Drama As Liverpool Are Crowned Champions League Winners On UEFA Website Long Before Meeting Real Madrid https://t.co/4MW1WtoIJn pic.twitter.com/75kO9yHIj6

— It's Lilians Blog (@Liliani06742105) May 5, 2018