El Barcelona cumplió el guión previsto este pasado domingo en Riazor y se proclamó campeón de la Liga. Lo hizo ante un Deportivo que desciende tras perder por 2 a 4. Aunque sufrida, la victoria del Barça le da su Liga número 25, la séptima de las últimas diez. Además, el equipo estira a 40 los partidos sin perder en el campeonato nacional.

Con hat-trick de Messi, el Barcelona firmaba el doblete tras haber ganado la Copa del Rey. Y aunque acostumbrados a los títulos, el equipo lo celebró a lo grande en vestuarios. Una celebración de la que ellos mismos han dado cuenta en sus cuentas de Twitter.

Con fotos y tuits, los jugadores compartieron la celebración del título. Desde Rakitic a Ter Stegen, además de en la cuenta oficial del Barcelona, fueron muchos los integrantes del equipo que compartieron su alegría con sus seguidores.

LaLiga ya es nuestra… ¡Campeones 🏆! Es el premio al gran trabajo de este equipo 🙌🔝 Os esperamos este lunes para celebrar estos dos títulos 🔜 🚌🎉 #7heChamp10ns

Champions of @laliga 🏆! Is the prize to the amazing effort of this team 🙌🔝#7heChamp10ns #ForçaBarça 🔵🔴 pic.twitter.com/aoeqVuaMiX

— Ivan Rakitic (@ivanrakitic) April 29, 2018