“Oh Carmen, no estás ayudando a las mujeres piloto con ese comentario. Pregúntale a Danica Patrick sobre cómo hay que ser de fuerte para conducir un coche de carreras. Me patearía el culo en el gimnasio y probablemente sea tan fuerte como cualquier piloto en la parrilla de F1 ahora mismo. La barrera física no es tu problema Carmen”.

Oh Carmen, you’re not helping proper female racing drivers with this comment. Ask @DanicaPatrick about being 💪🏽 enough to drive a race car! She’d kick my butt in the gym & she’s probably as strong as any driver on the F1 Grid right now. Physical barrier is not your issue Carmen https://t.co/hbyMzrCypg

— Jenson Button (@JensonButton) March 6, 2018