Desolado y entre lágrimas. Manolo el del Bombo está viviendo un auténtico drama durante el Mundial de Rusia. Y es que la FIFA no le permite la entrada a los estadios con el mítico instrumento con el que lleva décadas animando a la selección española. Por eso, pide ayuda desde al presidente ruso, Vladimir Putin, hasta el español, Pedro Sánchez, pasando por de la Federación Española, Luis Rubiales.

“Me dicen que son las normas, no me dan más explicaciones”, cuenta a ‘Marca’. Eso sí, asegura que en otros partidos sí ha escuchado sonido de bombos, por lo que no entiende por qué a él no se le permite.

“NUNCA ME HABÍA PASADO ESTO”

Durante el Portugal-España, el primer partido de los de Fernando Hierro en el Mundial, sí que pudo entrar con su bombo al estadio, pero frente a Irán y Marruecos le han prohibido el acceso. “Llevo diez Mundiales acompañando a la selección y nunca me había pasado esto”, destaca el conocido aficionado valenciano de ‘La Roja’, que ha liderado los cánticos en apoyo a España en todos los grandes torneos.

Manolo el del Bombo, abatido y desesperado, quiere mandar un mensaje a las autoridades para pedir ayuda y que pueda cambiar la situación a partir de octavos de final. Así, se dirige a la Federación Española, el presidente Pedro Sánchez y a su homólogo ruso, Vladimir Putin, para que colaboren y le ayuden.