En un intento de desprestigiar al FC Barcelona, menospreció el rival de los azulgranas en el trofeo Joan Gamper, el Chapecoense. Miguel García aludió al bajo nivel futbolístico del equipo brasileño, sin tener en cuenta que el Barça le invitó a su torneo para rendirle homenaje por el terrible accidente aéreo que sufrió el pasado mes de noviembre y que acabó con casi toda su plantilla.

“Madre mía # eljoanpalomo. El rival que ha traído el Barça no podría jugar en España ni en liga de casados contra solteros”, tuiteó el concejal de Ciudadanos.

Las críticas, como no podían ser de otra manera, no se hicieron esperar y, sorprendentemente, Miguel García, siguió defendiendo su idea inicial, con comentarios como: “El Gamper es un trofeo que en los últimos años ha perdido el prestigio que tenía”.

Casi tres horas más tarde, el expresidente de L’Hospitalet admitió por fin su metedura de pata y pidió perdón: “Pido humildemente disculpas por el error que he cometido al editar el tuit que hablaba del rival del Barça hoy en el Gamper. Aunque es justo decir, que cuando he editado el tuit, no me he dado cuenta que era el Chapecoense. Siento enormemente mi error”.

