Vladimit Putin y Gianni Infantino, presidentes de Rusia y de la FIFA respectivamente, eran los encargados de dar comienzo a la gala de inauguración del Mundial 2018. En el estadio Luzhnikí de Moscú y media hora antes de dar inicio al primer partido del campeonato. Un arranque que ha contado con ‘peineta’ de Robbie Williams y otros momentazos muy comentados por los tuiteros.

Entre ellos, el discurso de Putin. Breve y conciso, el presidente ruso se dirigía a toda “la familia del fútbol”. “Damos comienzo al mayor campeonato del planeta”, decía Putin, que recordaba que era la primera vez que se celebraba en Rusia. En un mensaje de bienvenida, calificaba a Rusia de “abierta y amistosa” e invitaba a los extranjeros a “hacer amigos aquí”.

“Independientemente de las tradiciones, nos une nuestro amor al fútbol”, decía. “En esta unidad que no sabe de diferencias de idiomas, ni de ideología, ni de fe, está la gran fuerza del fútbol, del deporte en general, la fuerza de sus principios humanísticos”, explicaba.

Putin se dirigía al mundo en ruso, algo muy comentado en Twitter. Además, la brevedad del discurso llamaba también la atención. También las bromas sobre el presidente ruso eran continuas.

Además, Putin protagonizaría otro de los momentazos tuiteros más comentados. Tras el primer gol de Rusia en el partido inaugural, daba la mano al líder de Arabia Saudí. Unos hacían broma con ello, en forma de meme. Otros se preguntaban qué intereses detrás tendría esa foto. De una manera u otra, la imagen daba la vuelta al mundo en Twitter.

En esta ocasión, Robbie Williams ha sido el encargado de actuar en la apertura del Mundial de Rusia. El cantante británico ha entonado un popurrí de sus temas más conocidos.

Pero, sin duda, el momento álgido de su paso por el estadio ha sido la ‘peineta’ que ha dedicado a cámara. Aunque con alguna que otra crítica, el británico se ha metido a Twitter en el bolsillo.

