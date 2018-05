El brasileño Neymar Jr se ha mostrado “orgulloso de usar la nueva camiseta” del París Saint-Germain y ha trasladado su deseo de “continuar dando alegría a todos” los aficionados del equipo francés.

El atacante brasileño compartió en su perfil de Twitter una fotografía suya con la camiseta que el PSG utilizará la próxima temporada acompañada del siguiente texto: “Orgulloso de usar la nueva camiseta y continuar dando alegría a todos”.

Proud to wear the new jersey and to continue giving you joy

Orgulhoso de usar a nova camisa e continuar dando alegria a todos 🙏 #ICICESTPARIS 🤙 @PSG_inside @nikefootball pic.twitter.com/EPZd5DiKXh

— Neymar Jr (@neymarjr) May 12, 2018