Pep Guardiola se llevó este miércoles el batacazo anual en la Champions League. En esta ocasión, el encargado de ridiculizar al entrenador español fue el Liverpool, que endosó un doloroso 3-0 al Manchester City en el partido de ida de los cuartos de final.

Con tres goles en la primera media hora del partido, obras de Salah, Oxlade-Chamberlain y Mané, y un gran trabajo defensivo en el segundo tiempo que secó de ocasiones al City, el conjunto ‘red’ puso, contra todo pronóstico, pie y medio en semifinales. Los de Manchester están ahora obligados a una remontada heroica para estar en la próxima ronda de la máxima competición continental.

En España, Pep Guardiola se convirtió en hazmerreír en las redes sociales y blanco de los ‘memes’ y mofas tuiteras. El técnico catalán, al que muchos tienen una especial inquina por su militancia independentista, ha fracasado en la Champions en sus tres temporadas en el Bayern de Múnich y el año pasado, ya en el City.

Quizá deberíamos empezar a plantearnos que Guardiola esté desviando dinero de los fichajes al Omnium Cultural, a la ANC e incluso a los Comités de Defensa de la República porque si no no se explica la mierda de resultados internacionales que tiene desde que no entrena a Messi.

