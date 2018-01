Gerard Piqué compareció antes los medios de comunicación a la conclusión de la vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Espanyol. Los azulgranas, que se impusieron 2-0, remontaron la eliminatoria y consiguieron el pase a semifinales.

En su comparecencia en la zona mixta del Camp Nou, Piqué aprovechó para lanzar un dardo al conjunto ‘perico’, al que se refirió en varias ocasiones como “Espanyol de Cornellà”, en vez de Espanyol de Barcelona, como se llama oficialmente el equipo.

“El Espanyol de Cornellà nos lo pone siempre difícil”, comenzó Piqué, que volvió a usar el nombre alternativo cuando habló del arbitraje de Mateu Lahoz. “Tiene una forma de arbitrar que no deja contento a ninguno de los dos equipos. Tanto nosotros como el Espanyol de Cornellà no nos vamos satisfechos con él”, soltó. El jugador volvió a usar este nombre una tercera vez, al afirmar que “jugar contra el Espanyol de Cornellá siempre es especial”.

Preguntado por la razón por la que llamaba así a su rival, el central azulgrana respondió: “¿Por qué les llamo Espanyol de Cornellà? Porque son de Cornellà, ¿no?”.

Piqué mantiene una guerra particular con los ultras del Espanyol, ya que en repetidas ocasiones han insultado de forma gravísima e injustificada a su mujer y a sus hijos.

Esta nueva provocación del internacional español ha indignado a muchos aficionados ‘pericos’, que así lo han mostrado en las redes sociales:

Menos mal que no les importamos, y somos unos mediocres, porque viendo las declaraciones de Busquets y Piqué no lo parece. Lo del Espanyol de Cornellá no es ni gracioso. Los cules de Cornellá no sé que pensaran del menosprecio con lo que lo pronuncia el niño bien de la Bonanova..

— Gonzalo Monjas (@MonMar7983) January 25, 2018