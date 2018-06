Antoine Griezmann se queda en el Atlético de Madrid. El delantero francés lo reveló este jueves en un documental titulado ‘La Decisión’, donde relata sus vivencias los últimos meses tanto a nivel personal como deportivo.

El ‘7’ del Atlético explicó a lo largo del documental -emitido en prime time por #0 de Movistar, las dudas que se le presentaron ante el interés del Barça. La decisión la tomó el pasado 3 de junio, antes de viajar con Francia para participar el Mundial de Rusia.

“He decidido quedarme. Quiero demostrar a la gente que no me he equivocado, confío en el club y en lograr un nuevo título el 15 de agosto”, señala Griezmann, en relación a la Supercopa de Europa, que enfrentará a los colchoneros ante el Real Madrid en Estonia.

Su mujer Erika fue una de las claves para ayudar a decidir al francés. “En Barcelona serás uno más, en el Atlético puedes ser la estrella del club”, indica. Además, su hermana Maud fue la que recalcó que en el conjunto culé cobraría menos y que dispondría de un contrato de tres años de duración.

En el documental Griezmann también cuenta que el ‘Cholo’ Simeone y Diego Godín le visitaron en su casa para darle ánimos tras los pitos recibidos por su afición en el último partido de Liga. “Me vieron jodido y quisieron venir. Me ayudó a enfriarme porque estaba caliente. Imagino que dolió mi silencio y a mí mismo me molestó no tenerlo claro”, explica.

El técnico argentino fue una de las principales razones para reforzar la decisión de Griezmann. “Hablo mucho con él, me exige dentro del campo y si tiene algo que decir, me lo dice. Tuvimos una charla para saber si me iba a quedar, no lo tenía claro. Él me dijo que vendrían jugadores. Se produjeron muchas llamadas para definir mi futuro“, admite.

PIQUÉ ESTÁ DETRÁS DEL DOCUMENTAL

La particular forma elegida por Griezmann para anunciar su permanencia en el Atlético y renunciar a fichar por el Barça, al estilo de lo que hizo el jugador de la NBA LeBron James, ha causado sorpresa y estupor en las redes sociales. Y más teniendo en cuenta que el documental ha sido producido por Kosmos Studios, de la que forma parte Gerard Piqué.

Las reacciones en Twitter han sido de lo más variadas: Desde el propio Piqué hasta Gabriel Rufián. Desde Marc Márquez hasta Santiago Cañizares. Han sido muchos los que han opinado sobre ‘La Decisión’.

