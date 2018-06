El fichaje de Bryan Cristante por la AS Roma ha tenido un impacto mundial. Y no precisamente por las aptitudes del futbolista, mediocentro que llega procedente del Atalanta, ni por su precio. Ha sido por la forma en la que el conjunto ‘giallorosso’ lo ha anunciado en las redes sociales.

Junto al mensaje en Twitter en el que confirmaba el traspaso, el club de la capital de Italia incluyó una fotografía muy peculiar. El chapucero montaje de la imagen, colocando una camiseta de la Roma sobre una imagen del futbolista en su etapa en el Atalanta, provocó una cascada de comentarios en las redes sociales, por las que el tuit se extendió como la pólvora.

OFFICIAL 📑 Bryan Cristante is an #ASRoma player! The Italian international midfielder becomes our third signing of the summer! ✍️🤝🐺 pic.twitter.com/VvH6OtRhhB — AS Roma English (@ASRomaEN) June 8, 2018

LA ROMA BROMEA SOBRE EL TEMA

Muchos usuarios han realizado su propia versión del montaje en Photoshop. Incluso, algunos han aprovechado la coyuntura para ofrecer sus servicios como community manager. Fue tal la repercusión que el propio club romano la destacó en su perfil en la popular red social y ha bromeado sobre el tema.

When the comments under the announcement are even more 🔥 than the announcement itself#AnnounceNightMode pic.twitter.com/nAwn7OkLuo — AS Roma English (@ASRomaEN) June 8, 2018

Our graphic designer is back from his holiday pic.twitter.com/E3u7nYfSf3 — AS Roma English (@ASRomaEN) June 8, 2018