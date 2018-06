Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, atacó David de Gea, el portero titular de la selección española en el Mundial, pidiendo para el duelo de octavos de final frente a Rusia del próximo domingo la convocatoria de Iker Casillas.

“Oye @IkerCasillas, ¿tienes libre este domingo?”, escribió Rufián tras el agónico empate de España frente a Marruecos, en el que, gracia a una carambola de última hora, con el VAR como protagonista, consiguió clasificarse como primera de grupo.

En este encuentro, De Gea volvió a encajar dos goles y, como durante todo el campeonato, volvió a evidenciar una gran falta de seguridad, sobre todo en los balones por alto.

DE IGLESIAS A RIVERA

Rufián no fue el único político que opinó sobre el partido. También lo hizo, por ejemplo, el líder de Podemos, Pablo Iglesias. “En el fútbol todo es posible… Y con el VAR y con España mucho más. Admirable el partido de Marruecos a pesar de estar eliminados demostrando hambre de victoria. Ahora empieza otro Mundial y todo es posible. Vamos Roja, I want to believe”, escribió el líder de Podemos.

“De llorar penas en el bar, a celebrar victorias por el var. Dos épocas. Recuerdo el gol de Michel en aquel partido contra Brasil en México sin ninguna nostalgia”, escribió también.

Por su parte, Íñigo Errejón, también diputado de Podemos, indicó: “Esta España necesita mejorar, habrá que hacerlo en octavos. Bendito y maldito VAR. ¡Qué locura!”. También elogió a Isco: “Hay que ponerle un monumento. Qué virtuosismo con el balón y sin él”.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, también estaba atento al partido y comentó: “Ha costado, hemos sufrido, pero nuestra Selección ya está en octavos. Vibrante final de partido, con la tecnología haciendo justicia. Ahora, a ganar a los anfitriones el domingo con la mejor versión de España”.