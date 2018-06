Es una gesta que no había logrado nadie hasta ahora. Rafa Nadal levantaba el trofeo de Roland Garros por undécima vez. Y las más altas personalidades enviaban sus felicitaciones a través de Twitter. Desde el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ministro de Cultura y Deportes, Màxim Huerta, pasando por Mariano Rajoy o el perfil de Casa Real.

Pedro Sánchez se estrenaba con Rafa Nadal tras un fin de semana en el que el equipo de piragüismo de K4 5000 se coronó campeón de Europa también. El nuevo presidente del Gobierno compartió un vídeo del último punto de Nadal, con el que alzaba sus brazos de nuevo al cielo de París. “Con esa nueva victoria, Nadal hace aún más grande su leyenda”, escribía.

El ministro de Cultura y Deportes, Màxim Huerta, vivía el partido en directo. Pero eso no le impedía coger el móvil y felicitarle también en Twitter. De hecho, no es la primera vez que lo hacía. Algunos usuarios recuperaban tuits suyos del pasado dando su enhorabuena a Nadal por los distintos títulos y victorias conseguidas.

Desde Casa Real, algo más originales. Un tuit en el que se contaban todos los Roland Garros de Nadal. Al deportista le dicen que “no hay tenista en el mundo como tú”.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sólo 10? No, ¡¡¡ahora 11 Roland Garros!!! No hay tenista en el mundo como tú, Rafa. @RafaelNadal #RolandGarros18

Mariano Rajoy o Albert Rivera también le dedicaban unas palabras a Rafa Nadal. De hecho, el único líder político principal que no mandaba su felicitación era Pablo Iglesias. Algo que le ha granjeado más de una crítica en redes sociales.

Además de políticos, deportistas de élite como Carolina Marín, Sergio Llull o Sergio Ramos enviaban sus felicitaciones a Nadal. También amigos como Iker Casillas o Pau Gasol aprovechaban para destacar la gesta del español.

Hola, @NASA_es! Creo que se os ha colado un extraterrestre en la Tierra 🤔➡️ @RafaelNadal 👽

Hello, @NASA! I think an alien has gate-crashed the Earth 🤔➡️ @RafaelNadal 👽#RolandGarros pic.twitter.com/BVxsKZ3al7

— Carolina Marin (@CarolinaMarin) June 10, 2018