El Manchester City celebró este pasado fin de semana su título como campeón de la Premier League. Y durante los festejos sufrió un percance con el trofeo muy similar a otro que está en la memoria de todos los madridistas. Por eso, Sergio Ramos, el protagonista de ese recordado episodio, ha ofrecido su ayuda.

El trofeo de campeón de la Premier cayó al suelo durante la celebración del City. El ucraniano Oleksandr Zinchenko tiró con la espalda sin querer la copa mientras estaba saltando. Toda la plantilla se quedó estupefacta viendo cómo ésta rodaba por el suelo. Su compañero llkay Gündogan ha pedido ayuda a través de Twitter: “¿Alguien conoce algún sitio que repare trofeos? Es para un amigo”, dijo.

Does anyone knows a place that repairs trophies? Asking for a friend. 🙈😂 #Mancity #champions @ManCity pic.twitter.com/CyVQ0GmJ4A

Sergio Ramos no dudo en ofrecer su colaboración. No en vano, el central madridista tiene experiencia en estas lides, pues se le escurrió de las manos la Copa del Rey ganada contra el Barcelona en 2011 cuando celebraban el título en un autobús descapotable. El trofeo fue atropellado por el autobús y arrastrado durante varios metros.

“Yo conozco un par de sitios, pero no llamo desde 2011. Dejar caer el trofeo se está convirtiendo en una moda”, ha asegurado Sergio Ramos en respuesta a Gündogan.

I may know a few places, but I haven't called since 2011… 🤣🤣🤣

Letting the trophy fall is becoming a trend…😜🤣 @ManCity https://t.co/AFCuF5hdNY

— Sergio Ramos (@SergioRamos) May 8, 2018