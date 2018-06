Por enésima vez esta semana, Sergio Ramos ha sacado sus galones y ejercido como el capitán que se espera que sea. Con un sentido tuit, el jugador ha defendido con uñas y dientes a su compañero David De Gea después de la ‘cantada’ de éste ante Portugal. Un error que le costó a España encajar su segundo gol en su debut en el Mundial.

Después de las críticas y memes que convirtieron a De Gea en hazmerreír en redes y le señalaron como el culpable del empate, el propio portero respondía en Twitter. Curiosamente, lo hacía con una foto de su abrazo con Ramos, que acudió presto y rápido a darle ánimos tras el fallo.

Ahora, ha sido Ramos el que ha querido respaldar públicamente a De Gea. Lo ha hecho con un simple tuit, mostrando unidad y sacando galones a relucir. También ha compartido para ello una foto abrazando al portero. Su mensaje, claro y conciso: “No se trata de no equivocarse, se trata de no rendirse nunca”, dice. Y remata con un “en mi equipo siempre De Gea”.

No se trata de no equivocarse,

se trata de no rendirse nunca.

It's not about never failing,

it's about never giving up.

En mi equipo siempre, @D_DeGea

Always on my team.

¡Seguimos! / Let's keep it up.#VamosEspaña 🇪🇸 pic.twitter.com/SNizXiBW1Y

— Sergio Ramos (@SergioRamos) June 16, 2018