Zinedine Zidane no ha podido iniciar de mejor forma su andadura como entrenador. Cuando todavía no se han cumplido dos años de su llegada al banquillo blanco, ya ha conquistado seis títulos: dos Champions, una Liga, dos Supercopas de Europa y un Mundial de Clubes.

Tras conquistar su cuarta Supercopa de Europa en el Filip II de Skopje (Macedonia), los jugadores del Real Madrid celebraron el título en sus redes sociales. La mayoría de jugadores de la plantilla merengue publicaron fotos con el trofeo y la medalla de campeones en sus cuentas de Twitter e Instagram. Tampoco faltó lo que es ya un clásico, el diálogo entre Isco y Asensio, el ‘picha’ y el ‘bro’.

A post shared by Isco Alarcon Suarez (@iscoalarcon) on Aug 8, 2017 at 3:57pm PDT

¡Campeones! ¡Supercampeones de Europa! 🏆

Que el ritmo no pare no pare no, que el ritmo no pare…#HalaMadrid pic.twitter.com/NGIlEtfy1U

— Sergio Ramos (@SergioRamos) August 8, 2017