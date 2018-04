Ridículo histórico y una de las derrotas más dolorosas en muchos años. El FC Barcelona cayó eliminado en los cuartos de final de la Champions League tras ser goleado 3-0 frente a la AS Roma en el encuentro de vuelta, pese a tener una ventaja de 4-1 en la ida.

En un partido deplorable en el que apenas tuvo ninguna ocasión, el Barça se vio superado de principio a fin por un cuadro romano que poco a poco fue creyendo en la remontada. Los goles de Dzeko, nada más comenzar el choque; De Rossi, de penalti al poco de iniciarse la segunda parte; y Manolas, a ocho minutos del final, obraron el milagro italiano. Los azulgranas se quedan así fuera de las semifinales de la máxima competición continental por tercer año consecutivo.

El conjunto de Ernesto de Valverde se convirtió en el hazmerreír en las redes sociales nada más consumarse su eliminación. Los siempre ingeniosos memes corrieron como la pólvora y también fueron muy compartidos tuits como los de los madridistas Arbeloa y Guti, el indescifrable de la Roma, el de Monchi, director deportivo del club romano, y la portada del ‘Sport’ del día después del sorteo de cuartos de final.

