La situación se producía durante el calentamiento de los Washington Capitals y los Blue Jackets, equipos de la liga de hockey estadounidense. El jugador Brett Connolly se fijaba en una niña que animaba entusiasmada tras los cristales. Pero, sin saberlo, iba a protagonizar un vídeo que bien podría resumir el machismo no sólo en el deporte sino en la sociedad en general.

El deportista quiso recompensar el entusiasmo de la niña regalándole una de las pastillas (‘puck’) con las que calentaba. Sin embargo, fueron necesarios hasta tres intentos. Y es que uno de los adultos que se encontraba detrás de ella decidió entregarle los dos primeros a los dos niños que se encontraban al lado de la pequeña.

En el vídeo puede verse cómo Connolly señala claramente a la niña y lanza el ‘puck’ por encima del cristal que separa la grada de la pista de hielo. Sin embargo, es un adulto el que lo recoge. Y no duda en entregárselo al niño.

La cara de decepción de la niña es notable. Por eso, Connolly no dudó en coger otra pastilla. De nuevo, el mismo procedimiento. El adulto recoge el ‘puck’ y se lo entrega a un segundo niño. Algo que ya provocó el enfado del jugador, que golpeó varias veces el cristal para llamar la atención al hombre.

Dispuesto a que la pequeña no se quedara sin disco, Connelly volvió a repetir la operación. Esta vez sí, cuando los dos niños de alrededor ya tenían sus discos, el adulto le entregaba el ‘puck’ a la niña.

El vídeo, que se ha hecho viral, resume a la perfección el machismo. Y es que el adulto no duda en premiar primero a los niños, pese a que era la pequeña la destinataria del regalo.

“La niña sabe que va a tener que soportar una y otra vez” gestos de humillación como éste, “a menos que deje de amar el deporte”, considera una tuitera.

I respect your point of view but I also see that little girl's miserable face and know odds are she's going to have to endure that over, and over, and over again (unless it crushes her love for the sport entirely). When her misery is as clear as this it's as optimal a time as

— Callie 🐿️ (@WhoNeedsGoals) April 16, 2018