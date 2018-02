Víctor Machín, ‘Vitolo’, jugador del Atlético de Madrid, ha sido fuertemente criticado después de una desafortunada frase machista al referirse a la mala relación entre el ‘Cholo’ Simeone y Fernando Torrres.

“No somos mujeres como para ir metiendo cizaña”, dijo el jugador canario en la zona mixta del Vicente Calderón al término el partido de Europa League de este jueves entre los rojiblancos y el Copenhague.

DISCULPAS EN TWITTER

Tras ese comentario, Vitolo recurrió a Twitter para pedir disculpas. “No he estado afortunado en zona mixta. He querido decir que nosotros no vivimos pendientes de lo que hacen o dicen otros. Me he equivocado, pero no ha estado en mi ánimo ofender a nadie porque lo decía en plan broma. Lo siento mucho“, señaló.