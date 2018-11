La propuesta de Macron de crear un Ejército europeo no ha sentado nada bien a Donald Trump. Tanto es así que el presidente americano ha asegurado que Europa no sólo tiene ya un Ejército que la defienda, si no que la ha salvado de las dos guerras mundiales. Trump pedía así a los países de la UE que cumplan su compromiso de destinar un 2% de su PIB a defensa.

En Twitter, Trump lanzaba su ataque a Macron, quien proponía la creación de este Ejército europeo. Lo hacía tras volver de su viaje a París, donde se ha conmemorado el final de la I Guerra Mundial. “Emmanuel Macron propone crear su propio ejército para proteger a Europa de EEUU, China y Rusia. Pero fue Alemania en la I y II Guerra Mundial. ¿Qué tal le fue a Francia? En París se enseñaba alemán antes de que llegara EEUU”, escribía en su cuenta.

“¡Haced a Francia grande nuevo!”, añadía Trump en su mensaje, haciendo así un guiño al lema que llevó en su campaña presidencial.

De la II Guerra Mundial emergió un nuevo orden que se plasmó en la OTAN. En su tratado, figura la defensa mutua, lo que supone que cualquier país integrante agredido, recibirá la defensa del resto. Entre ellos, de EEUU, que dispone el ejército y arsenal mejor dotados de todos los países miembros.

Ejército europeo

Macron y Merkel justifican por su parte la propuesta de un Ejército europeo por la retirada de EEUU de un acuerdo de no proliferación nuclear con Rusia. Por su parte, EEUU asegura que pidió ayuda a sus socios porque el Kremlin incumple el pacto para amenazar a Georgia y Ucrania, que no son miembros de la OTAN.

Los acuerdos de desnuclearización de EEUU con la extinta URSS no figuran en el acuerdo de la OTAN. Y el presidente tiene la potestad de retirarse de ellos si considera que no se están respetando, algo demostrado por las investigaciones del Pentágono.

Trump sospecha que la propuesta de Macron obedece a su baja popularidad. Y, además, amenazó con imponer aranceles a la importación de vino francés. “El problema es que Francia nos lo pone muy difícil para vender vino americano allí, mientras nosotros se lo ponemos muy fácil. No es justo”, dijo.