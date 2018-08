Canadá y Arabia Saudí están en plena crisis diplomática, considerada por muchos como grave. El por qué de su origen está en un tuit, enviado por la ministra de Relaciones Exteriores canadiense, Chrystia Freeland.

En un mensaje en Twitter, aseguró estar “muy alarmados” al “conocer que Samar Badawi, la hermana de Raif Badawi, ha sido encarcelada en Arabia Saudita”. “Canadá se mantiene unida a la familia Badawi en este difícil momento, y continuamos firmemente pidiendo la liberación tanto de Raif como de Samar Badawi”, terminaba.

Very alarmed to learn that Samar Badawi, Raif Badawi’s sister, has been imprisoned in Saudi Arabia. Canada stands together with the Badawi family in this difficult time, and we continue to strongly call for the release of both Raif and Samar Badawi.

