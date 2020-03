El próximo Consejo de Ministros podría aprobar suspender el pago de los alquileres durante dos meses a todas las personas que se hayan quedado en situación de vulnerabilidad por culpa de la crisis del coronavirus. La medida sería el perdón total del pago, no un retraso ni moratoria como sucede con las ayudas a los hipotecados. La decisión iría acompañada, además, de una compensación a los propietarios de hasta el 100%.

La propuesta ha sido impulsada en el Gobierno por los miembros de Podemos. Por lo que podría sufrir modificaciones. De hecho, la ministra de Economía, Nadia Calviño, desechaba la idea tras aprobar la moratoria de las hipotecas. Alegaba que en, este caso, no era un banco el que estaba detrás sino otro ciudadano que, probablemente, necesitaba el dinero de ese alquiler.

De salir finalmente adelante la medida, se podrán acoger a ella los que a raíz de la crisis no puedan hacer frente al pago del alquiler por pérdida de empleo, reducción de jornada o ERTE.

Los autónomos y las pymes podrán además liberar el pago del alquiler de su local u oficina. También durante dos meses o lo que dure el estado de alarma. Pero solo si han sufrido una caída sustancial de sus ingresos.

Además, el Gobierno se plantea también la renovación automática por tres meses de los contratos de alquiler que finalicen durante el estado de alarma. El objetivo es que nadie se quede sin casa. En esos casos, se establecería que en los seis meses siguientes a la aprobación de la medida no se puedan dar subidas “abusivas” de los alquileres.

Ayudas a propietarios

La medida beneficiará a los inquilinos. Pero, ¿y los propietarios? La idea del Gobierno pasa por ofrecer una compensación económica por dejar de percibir la renta de alquiler. Será progresiva en función de la cantidad de inmuebles que tengan en propiedad para alquilar.

De este momento, en el caso de quienes tengan hasta dos inmuebles en alquiler, la compensación sería del 100% de la renta. A partir de ahí, si el propietario tiene más viviendas en alquiler la cuantía se va reduciendo. Hasta quedar en un 5% para quienes tengan más de ocho viviendas arrendadas. Todo ello según la propuesta de Podemos, que puede sufrir modificaciones en el Consejo de Ministros.

Calviño ha confirmado este miércoles que se están “estudiando distintas alternativas” para ayudar en los alquileres. Y también analizando los daños colaterales de una medida de suspensión de pagos de alquiler.

De nuevo, ha recordado que hay pequeños propietarios que dependen de esas rentas para vivir. Y que la situación no es comparable a la moratoria de hipotecas porque el afectado no es un banco, es un particular.