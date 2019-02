Venezuela ha decidido que los compradores de crudo tendrán que pagar por adelantado. “Barco que salga de un puerto venezolano con el crudo que corresponde a los recursos de nuestro pueblo debe ser pagado antes de dejar el puerto”, decía Manuel Quevedo, ministro de Petróleo.

Una decisión que llega tras las sanciones de EEUU y la orden del gobierno estadounidense de pagar a cuentas controladas por Juan Guaidó. Algo que golpea directamente a las finanzas de Maduro y su gobierno.

Lo que se traduce, en realidad, como un embargo petrolero de facto. La congelación de los activos de PDVSA en EEUU (la empresa nacional petrolera venezolana), está valorada en unos 7.000 millones de dólares. A lo que hay que sumar los ingresos que se produzcan por la venta de petróleo.

El anuncio de pagar por adelantado, aseguran los expertos, no funcionará. Entre otras razones porque las sanciones prohíben las transacciones comerciales directas o indirectas con PDVSA. También porque establece que el requisito de que los fondos vayan a una cuenta sin acceso para Maduro.

La posición de EEUU complica que otros países quieran ocupar ese mercado y comprar petróleo a Venezuela más barato.

¿Quiénes compran a Venezuela?

Además de EEUU, pocos son los países que compran crudo a Venezuela. El país americano se lleva el 41% de las exportaciones. China, segundo comprador, alcanza el 25% y la India, tercero, el 22%.

El 12% restante se completa con compras más pequeñas de países como Canadá o Arabia Saudita.

Sin embargo, el mercado estadounidense es tan grande que Venezuela no podrá reconducir todo ese flujo a otros países, que compran más barato.

Por qué es difícil fuera de EEUU

Para salir fuera del mercado de EEUU, Venezuela tendría que aceptar descuentos de otros compradores. El gran interrogante es saber quién estaría interesado en compra crudo venezolano.

Y la respuesta no es fácil, puesto que el petróleo producido en Venezuela necesita de grandes instalaciones que no todos los países tienen. A eso se suma que el país latino no puede dejar de producir, ya que sería muy costoso. Y, además, no tiene donde almacenar tanto petróleo.

Entre los potenciales compradores, Rusia, que ha apoyado explícitamente al gobierno de Maduro.