Un total de 134.496 millones de euros. Esa es la cifra de las medidas tomadas por el Gobierno para luchar contra el coronavirus. En una de sus intervenciones, Pedro Sánchez daba el dato exacto, desgranando después el dinero destinado a cada partida. En ese total se incluyen las medidas económicas, pero también las laborales, sanitarias y sociales adoptadas para paliar la crisis por el Covid-19.

Según los datos de Sánchez, hasta 124.877 millones han ido destinados a medidas económicas de diverso tipo. Es decir, pago de ERTE, desempleo y otras ayudas a los trabajadores, autónomos, pymes y empresas grandes.

Otros 4.624 millones han sido destinados a medidas sanitarias. Lo que incluye compra de material de protección, mascarillas, respiradores y demás necesidades para hospitales. Además, 3.816 millones han ido a parar a medidas laborales. Y otros 1.183 a medidas sociales, como los préstamos para el alquiler.

«Se nos podrá criticar que faltan algunos colectivos o que hay problemas en la gestión, pero no se puede criticar a este Gobierno que no haya tenido voluntad de no dejar a nadie atrás y de proteger lo público y fortalecer la primera línea de batalla como es el Sistema Nacional de Salud», ha dicho Sánchez.

Pecó «de prudencia»

Además de cifrar las ayudas, Sánchez ha querido explicar el por qué del cambio del Gobierno respecto a las salidas de los niños. El presidente ha asegurado que el Ejecutivo pecó «de prudencia» y que tras escuchar las críticas, rectificó.

«Es verdad, pecamos de prudencia, nuestros hijos lo son todo», decía en su intervención. Era la única alusión en todo el pleno a la polémica generada por la decisión adoptada en un primer momento.

Ha apuntado que los expertos les habían recomendado «máxima cautela». Pero que tras las críticas y «las deliberaciones», han decidido aliviar las restricciones para los más pequeños. Sin embargo, tendrán que detallar cómo serán esas salidas en los próximos días.