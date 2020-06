China ocultó información a la OMS, o al menos la retuvo, durante los primeros de la pandemia del Covid-19. Es la conclusión que se extrae de unas grabaciones internas de la organización, que contradicen así los elogios públicos que por entonces se hicieron de la respuesta del país asiático al brote epidemiológico.

Las grabaciones, sacadas a la luz por Associated Press, muestran las quejas de funcionarios de la OMS durante las reuniones de la semana del 6 de enero. Aseguran que Pekín no está compartiendo los datos necesarios para evaluar el riesgo del virus en el resto del mundo. Es decir, que estaba ocultando información. No fue hasta el 20 de enero que China confirmó que el coronavirus era contagioso. Y no fue hasta el 30 de enero que la OMS declaró la emergencia mundial.

«Estamos recibiendo información muy mínima», se quejaba la epidemióloga y directora técnica de la OMS, Maria Van Kerkhove. «Claramente no es suficiente para que hagas una planificación adecuada», dice.

El principal funcionario de la OMS en China, Gauden Galea, dice por su parte que «actualmente estamos en el escenario donde sí, nos lo están dando 15 minutos antes de que aparezca en televisión».

Acusaciones internacionales

Las grabaciones aparecen en un momento en que las críticas y las acusaciones hacia China van en aumento. Ya no es sólo Donald Trump el que duda de la actuación del país asiático. Por eso, se ha pedido una investigación independiente sobre los orígenes del Covid-19.

Con más de 6 millones de casos en todo el mundo y más de 375.000 muertes, la desconfianza hacia el país oriental crece por momentos. También hacia la propia OMS. De hecho, Trump ha decidido retirarle la financiación de EEUU al organismo.

Pero no ha sido el único. Emmanuel Macron, presidente de Francia, mostraba también sus dudas respecto a China hace unas semanas.