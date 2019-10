La UE ha terminado por estallar contra Boris Johnson y sus planes para el Brexit. Y ha sido el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien ha respondido en Twitter directamente al primer ministro británico. “Lo que está en juego no es ganar un juego de culpa estúpido”, comienza. “Está en juego el futuro de Europa y de Reino Unido, así como la seguridad e intereses de nuestra gente”, continuaba. “No quieres un trato, no quieres una extensión, no quieres revocar, quo vadis?”, terminaba.

Tusk utilizaba así la alocución latina que significa “¿a dónde vas?”, para preguntar a Johnson por el futuro del Brexit. Una salida que parece querer a toda costa.

La de Tusk era la respuesta al mensaje que el propio Johnson lanzaba tras hablar con Angela Merkel. Y es que el primer ministro británico ve “básicamente imposible” el acuerdo.

Johnson y Merkel hablaban a primera hora de este martes. La canciller alemana ya le advertía que Bruselas no aceptaría las propuestas presentadas la semana pasada.

Merkel recordaba también a Johnson que una de las condiciones para que haya acuerdo es que Irlanda del Norte permanezca en la unión aduanera. En caso de que las partes no logren firmar un pacto específico para evitar la llamada ‘frontera dura’.

Negociaciones en un hilo

Las negociaciones entre ambas partes están a punto de romperse. De hecho, penden de un solo hilo. Y así lo ha asegurado la propia oficina del primer ministro británico. “Las conversaciones con Bruselas están a punto de romperse, a pesar de que Reino Unido ha hecho un gran avance”, dicen.