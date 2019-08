La imagen fue captada por el fotógrafo de Reuters Carlos Barria. En ella aparece Melania Trump saludando con un beso al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. La foto no tendría mayor repercusión si no es por la cara de ellos y de Trump, que visualiza la escena al lado.

Pese a que Melania coge de la mano a su marido, su cara al saludar a Trudeau refleja bien la admiración y quizá hasta la atracción física que le despierta el líder canadiense. Una reacción que ya provocó en Ivanka, hija de Trump, quien pareció quedar prendada del político.

La foto la subía a Twitter el usuario @Rschooley. En menos de un día ha acumulado más de 7.700 ‘me gusta’ y más de .1600 retuits.

Por título un simple “o Canadá”, en referencia al himno del país. La cara de Trump parece dejar claro también que pierde la batalla contra un Trudeau que despierta pasiones.

La foto arrasa en Twitter desde entonces. Muchos recuerdan la cara de Ivanka al conocer a Trudeau, estableciendo similitudes con la de su madrastra.

Otros muestran caras de Melania Trump en actos con su marido, dejando claro su disgusto. Y hay quien se inventa diálogos entre ambos. “Espero estar disponible esta noche”, por ejemplo.

Melanie: I expect to be available later this evening.

