La cadena de ropa Hennes et Mauritz (H&M) ha retirado de su página web de venta online la fotografía de un niño de raza negra con una sudadera verde en la que se lee “el mono más guay de la selva” después de que la compañía recibiese en redes sociales acusaciones de racismo.

Frente a esta imagen, otras sudaderas ofertadas, presentaban como modelos a niños blancos con mensajes como “experto en supervivencia en la selva”. “¿Cómo diablos puede ser esto? ¡Qué vergüenza!”, han dicho desde Model of diversity, una campaña para reclamar mayor diversidad en los modelos publicitarios.

@hm And then H&M UK got the bright idea to feature a black boy model with 'Coolest Monkey in the Jungle' hoodie on its website. How on earth can this be?

SHAME ON YOU ! pic.twitter.com/3FaKCqviLQ — Models Of Diversity (@ModsOfDiversity) January 8, 2018

Según confirman fuentes de la compañía sueca, desde la central se han pedido “disculpas a aquellas personas que se hayan podido sentir ofendidas por la fotografía”, que “se ha retirado desde la primera queja” que se ha recibido.

La sudadera, no obstante, sigue a la venta, pues conforme explican desde H&M, “tiene un mensaje infantil completamente inofensivo”, que en inglés reza ‘the coolest monkey in the jungle’. La imagen aparecía en la página web de la empresa en Reino Unido.

LLAMADAS AL BOICOT

Fue un tuit de la modelo Stephanie Yeboah el que desató el debate, que ha provocado que la firma retire la imagen con el niño negro como modelo.

La denuncia circuló desde este domingo en las redes sociales, donde los usuarios han tachado de racista la fotografía y han recordado que “mono” es un insulto recurrente contra el que la comunidad afrodescendiente lleva años luchando. Además, varias voces han llamado al “boicot” de los productos de la tienda.

Whose idea was it at @hm to have this little sweet black boy wear a jumper that says ‘coolest monkey in the jungle’? I mean. What. pic.twitter.com/6AJfMdQS4L — Stephanie Yeboah (@NerdAboutTown) January 7, 2018

How has @hm gotten away with using 'coolest monkey in the jungle' as an advertising slogan on an item of clothing i.e a hoodie and then using a black child to advertise such a racist saying. This is disgusting @McIntoshNichole @usblm @KanyaKing @oldmanebro #h&m #racist pic.twitter.com/VGGFxst5Xw — CALVIN CAMPBELL (@calvincampbel19) January 8, 2018