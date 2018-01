Lo que pretendía ser un guiño a las gamers, las mujeres que juegan a videojuegos, se ha vuelto en contra de Media Markt. Y es que la cadena de electrónica ha lanzado un tuit que es considerado machista por muchos usuarios de esta red social.

“Después de estos Reyes veremos muchas Posers, no es gamer”, rezaba el comentario publicado por Media Markt Games, la cuenta de la compañía dedicada a los videojuegos. El mensaje iba acompañado una viñeta en la que aparece una chica con poca ropa chupando un mando de videoconsola bajo el texto ‘This is not a gamer girl’ (Esta no es una chica gamer), y otra chica concentrada en la videoconsola, que dice: “Me ducharé cuando Hyrule [una referencia al videojuego de Zelda] sea libre”, con un ‘This is a gamer girl’ (esta es una chica gamer).

Media Markt ha subido este tuit, lo ha borrado y en vez de retractarse, culpa a la gente de malinterpretarlo. Porque asumir que es un estereotipo machista y aprender de sus errores no se lleva. pic.twitter.com/qPPnh283HC — Carolina Iglesias (@percebesygrelos) January 7, 2018

Estas bromitas machistas y repartecarnés que se repiten hasta la extenuación son clave para que las niñas no se interesen por sectores como el de los videojuegos. ¿PERO Y LOS NIÑOS? https://t.co/LXsAxqT724 — AzulcOT ❄️ (@AzulCorrosivo) January 7, 2018

MediaMarkt, los del "Yo no soy tonto" se coronan con el "Y tampoco machista" https://t.co/6BnPgFnUs6 — DeathEater (@Aricuentista) January 7, 2018

Tenía pensado ir a @MediaMarkt_es a comprar el splatoon 2. Pero mejor no. Después de esto he pensado "¿Vale la pena ir a una tienda que publica cosas así?" "No". Un cliente menos. pic.twitter.com/RV9VHNaQBi — El Gorro De Rig (@El_Gorro_De_Rig) January 7, 2018

Otros usuarios de Twitter, sin embargo, no veían por ningún lado rastro de machismo en esa publicación.

Soy feminista y gamer y no acabo de entender la polémica de Media Markt… Esa viñeta surgió hace años para criticar las imágenes publicitarias de mujeres en poses sexys con mandos de consolas como reclamo para jugadores hombres, falseando así la imagen real de las chicas gamers. — Gema Nieto (@GemaNieto81) January 7, 2018

No, en serio, necesito que alguien me ayude a encontrar la parte machista en el tweet de Media Markt. Es que no la veo. Yo solo veo una queja del postureo.

-Y con esto me tacharán de machista, claro está- — Max281 (@Xsher0n) January 7, 2018

Pues sinceramente, yo no le veo el machismo a la campaña de media markt, llamarme loca — fenrir. (@blvzxstvrk) January 7, 2018

Me parece que se están exagerando mucho las cosas. Que ahora Media Markt tuitee una imagen que lleva tiempo circulando por la red y tacharlos de machista, me parece exagerado. Ahora digas lo que digas, ofende. Cuidado — ƒυυқо [베로니까♫ ベロニカ] (@Fuuk0) January 7, 2018

BORRA EL TUIT Y PIDE DISCULPAS

En cualquier caso, Media Markt decidió eliminar el mensaje en cuestión y publicar otro de disculpas. “En ningún momento hemos pretendido ser machistas, pedimos disculpas si se ha malinterpretado. Lo que queremos es que cada vez haya más protagonistas y gamers femeninas que disfruten jugando” expresó la compañía.