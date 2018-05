La difusión de datos personales y fotos de la víctima de ‘La Manada’ puede salirle muy caro a Forocoches. Aunque la comunidad de usuarios pedía perdón y retiraba hasta 200 cuentas, muchos pidieron a las empresas un boicot publicitario. Y hasta 8 de ellas se han sumado a él, retirando sus anuncios del foro.

Las últimas en sumarse han sido Garnier y Tuenti. Las dos anunciaban en Twitter que retiraban su publicidad de Forocoches, aunque no eran las primeras. Otras seis compañías han ido comunicando su adiós al foro en redes sociales. A Vertis, Mapfre y Direct Seguros les siguieron la floristería The Colvin Co y el despacho de abogados Arriaga Asociados. Después, Ikea.

Aunque tardaba unos días, Garnier contestaba a un usuario que le preguntaba si ponían anuncios en Forocoches. La marca respondía en Twitter que había cortado “cualquier tipo de publicidad en dicha plataforma”.

Hola! Garnier confirma que hemos cortado cualquier tipo de publicidad en dicha plataforma. Desde la marca, condenamos cualquier posicionamiento intolerante de este tipo. Gracias! — Garnier España (@Garnier_es) May 8, 2018

También Mapfre anunciaba en Twitter que estaban puestos manos a la obra para quitar su publicidad.

Te escribimos con motivo de las menciones que estamos recibiendo relacionadas con Forocoches. Desde MAPFRE no queremos tener ninguna vinculación con estas actuaciones, por ello hemos contactado con el departamento correspondiente para eliminar la publicidad de nuestra compañía. — MAPFRE (@MAPFRE) May 4, 2018

En otro tuit, una usuaria de la red social recogía a las primeras empresas que habían decidido sumarse al boicot.

También Ikea confirmaba que habían paralizado sus campañas. La empresa asegura que van a estudiar lo ocurrido.

Mientras tanto, algunos han recogido en tuits las empresas que todavía se anuncian en Forocoches. Un boicot que podría acabar con la publicidad de la comunidad de usuarios.

‘La Manada’ y el perdón

Aunque durante unos días los datos de la víctima de ‘La Manada’ estuvieron publicados en el foro, sus responsables los retiraban después. Además, enviaban un comunicado en el que aseguraban hacer cancelado más de 200 cuentas.

También pedían perdón por lo ocurrido, se posicionaban a favor de la víctima e intentaban evitar precisamente el boicot en Twitter. Algo que no parecen haber conseguido.