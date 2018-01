El periodista deportivo Josep Pedrerol se vio envuelto este miércoles en una gran polémica tras entender muchos usuarios de Twitter que había manipulado unas declaraciones del exjugador del Barça Eric Abidal para desprestigiar a Leo Messi.

El programa ‘El Chiringuito de Jugones’ (Mega) descontextualizó en Twitter parte de una entrevista concedida por el defensa francés en su país, dando a entender que cuando sufrió el cáncer de hígado, Messi no quiso saber nada de su enfermedad.

“¡Muy atento! Messi pidió a Abidal que no le hablase más de su enfermedad. Te lo contamos a las 3 en ‘Jugones'”, fue el tuit en cuestión con el que el programa deportivo pretendía atraer el interés de la audiencia.

Hola @jpedrerol . El titular en vuestra página de Twitter MANIPULA las palabras de Abidal. Este no es el periodismo que queremos. Ya no es manipulación de un tema futbolístico, esto ya es grave, jugando con la enfermedad de una persona. pic.twitter.com/XApgzeui1i — Pablo Lizcano (@pablolizcano98) 11 de enero de 2018

El escándalo fue tal que durante toda la tarde y la noche que el hashtag #PedrerolTerroristaMediatico fue trending topic en España.

Este jueves, el propio Abidal ha querido pronunciarse sobre el asunto y se ha dirigido directamente a Pedrerol y a la tertulia deportiva que presenta cada noche. “Aclaración: Cuando envié el vídeo para animar al equipo, Leo Messi nunca me dijo que no les enviara más cosas así ni que no quisiera saber nada. Leo me dijo que no les gustaba verme así, pero en ningún momento ha tenido malas palabras para mi”.

Aclaración:Cuando envié el vídeo para animar al equipo leo messi nunca me dijo que no les enviara más cosas así ni que no quisiera saber nada. Leo me dijo que no les gustaba verme así, pero en ningún momento ha tenido malas palabras para mi. 👋🏾👏🏾@elchiringuitotv @jpedrerol — Eric Abidal (@EAbidalOfficial) January 11, 2018

Poco después Pedrerol respondía. “Hola Eric. Quedó claro. Así fue como lo contamos en ‘Jugones’. Nos alegramos mucho de tu completa recuperación. Has sido un ejemplo para todos. Un abrazo”.

Hola Eric. Quedó claro. Así fue como lo contamos en #Jugones. Nos alegramos mucho de tu completa recuperación. Has sido un ejemplo para todos. Un abrazo. https://t.co/P4UnoAseLR https://t.co/30RwqAoFAA — Josep Pedrerol (@jpedrerol) January 11, 2018

No obstante, estas palabras de Pedrerol, lejos de zanjar la polémica, la ha avivado todavía más. Su mensaje tiene multitud de respuestas críticas. Muchos le adjuntan el tuit que puso su programa, y que ya ha sido borrado, y le llaman “manipulador” o “sinvergüenza”.

Mira lo falso que eres Pedrerol, dices que así es como lo contaste…. Entonces por que borrarois este tweet? Que no, que la habéis cagado, tan solo espero y deseo que Abidal os demande por inventar y manipular. #PedrerolTerroristaMediatico pic.twitter.com/W105rhF32J — Diablo ®️ (@Diablo_Bokeron) 11 de enero de 2018

Lo único que quedó claro en jugones es que eres un sinvergüenza — Coitado (@victordepor6) 11 de enero de 2018

De verdad eres uno de los manipuladores más grande de este país no te da vergüenza jugar con este tema tan serio Doña rogelia — Andrew _ D10s (@cueva8888) 11 de enero de 2018

Sinvergüenza manipulador. Haz caído muy bajo @jpedrerol . Tu trabajo es repugnante. Ojalá Abidal y el @FCBarcelona te demande. — K1K3 (@kike_cule) 11 de enero de 2018

Das vergüenza como periodista y como persona. Deberías, como mínimo, pedir disculpas. — David García Leyva (@DavidGLeyva) 11 de enero de 2018

Has quedado ¡ RETRATADO! — Clark Joseph Kent (@HijodeKandor) 11 de enero de 2018

En cambio tu no eres ejemplo para nadie, solo te dedicas a crear polémicas y manipular la información. — Coutinho (@Coutininhofcb) 11 de enero de 2018

No, no te creo. Tú sabes que eres el mayor manipulador del deporte español que resuelve todos sus problemas bloqueando a todo el mundo. Tu forma de hacer las cosas da asco. Jugar con el cancer de alguien y presumir de audiencia es repugnante.#PedrerolTerroristaMediatico — Dave Bennington (@Dave_Bennington) 11 de enero de 2018

Eres lo más denigrante para la profesión periodística que se puede ver en antena. #PedrerolTerroristaMediático — SUPPORTERS GAYÀ™ (@Supporters_Gaya) 11 de enero de 2018

No tienes ni la poca verguenza que te queda ni para hacer autocrítica (de esa que tanta pides a la gente en tus programa). Eres una verguenza para el periodismo y asi se te recordará #PedrerolTerroristaMediatico — Devil Anse (@DoMinFzMz) 11 de enero de 2018

El problema reside en la soberbia y tu programa destila soberbia por todos lados. Y lo peor que el periodismo deportivo ahora se define como lo que es vuestro programa, división, prensa rosa y desprestigiar a cualquiera. Menos mal que aún hay gente que vale para periodismo! — El Rincón del Fútbol (@igmomae) 11 de enero de 2018

No se puede ser tan irresponsable como periodista. El tipo casi se muere y estos mercenarios lo usan para vender. Me daría asco trabajar en un sitio así. — Matías (@matisici) 11 de enero de 2018

Bien podías dar una disculpa!! Que poca vergüenza y que mala ética profesional predicas cada vez que hablas en TV! Algún día tu mala profesionalidad te pasará factura! — El Templo Blaugrana (@FCB_MESSI_D10S) 11 de enero de 2018

Eres y ejemplificas a lo peor del periodismo deportivo. Rastrero, asqueroso, cizañero… No hay suficientes adjetivos para describirte. Solo espero que algún día alguien te plante cara seriamente y acabe con tus tácticas de desinformación. #PedrerolTerroristaMediatico — Merle Dixon (@Merl_Dixon) 11 de enero de 2018