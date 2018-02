‘El Accidente’ dijo adiós este martes con un final trágico y sin sentido que espantó en Twitter. Ante 2,9 millones de espectadores, la serie se despide decepcionando a sus fans, que no entendieron el cierre.

Dos muertes, una huida y muchas dudas quedaron en el tintero de ‘El Accidente’ tras su final. La serie se despidió de la audiencia tras 13 capítulos que no han tenido el éxito esperado. La ficción de Telecinco dijo adiós con un 17,5% de share y una media de 2,9 millones de espectadores. Son los segundos mejores datos de la serie en su única temporada y ayudan a dejar la media global en un 16,3% de share y 2.654.000 espectadores.

#ElAccidenteFinal sube para firmar su 2º mejor dato de temporada con un 17.5% de cuota, 2.913.000 espectadores y 56% de Fidm. En sus 13 capítulos promedia un 16.3% de cuota y 2.654.000 espectadores pic.twitter.com/ZD6tFTrjon — Dos30' (@Dos30TV) February 21, 2018

Aunque con buenos resultados, ‘El Accidente’ se despedía como segunda opción de la noche, por detrás de ‘Cuerpo de élite’ en Antena 3, que va camino de convertirse en la serie más vista de la temporada.

#Audiencias |

Cerca de 2,9 millones de espectadores, con el 17,9% de cuota, siguieron anoche la nueva misión de @CuerpoDeEliteTV en @antena3com pic.twitter.com/jDi6LnOZmg — Atres Comunicación (@atresmediacom) February 21, 2018

Los 2,9 millones de espectadores que siguieron el final de ‘El Accidente’ se mostraron decepcionados en Twitter. La serie fue trending topic por su despedida, que espantó a la mayoría de su público. Algunos, incluso, llegaron a comparar su adiós con el de ‘Los Serrano’.

Entre lo más repetido, que fue un sin sentido, que era absurdo o que no lograron darle el final que se merecía. Tampoco se han quedado en el tintero las críticas por las muchas dudas que no despejó el capítulo. No hay que bucear mucho en redes sociales para encontrar un tuit a disgusto con el cierre de ‘El Accidente’.

#ElAccidenteFinal Manifiesto mi total indignación con este final de la serie — Maritana (@marijosanga) February 21, 2018

#ElAccidenteFinal pero tan difícil es hacer un buen final en una serie? Si no tiene ni pies ni cabeza!!!! — Sara&donga (@ALKIMIA238) February 21, 2018

#ElAccidenteFinal que truño por dios! Absurdo total lo mires por donde lo mires.. — silvia stefanoni (@SilviaSilviast) February 21, 2018

Ha sido una pedazo de serie…y por eso mismo el final no deberia ser como ha sido de abierto,no sabemos que pasa con NADIE,ni siquiera con Jose,que si nos ponemos a pensar dijo que se iba a poner un chaleco antibalas para jugar con Samuel. #ElAccidenteFinal — Noelia (@noe_noeh) February 21, 2018

Espero que hagan otra temporada y que este no sea el final definitivo.

Porque… ¿Donde está Maria? ¿La vecina sigue con ese tío? Joao tenía una pistola apuntandole ¿por qué nadie le mató? #ElAccidenteFinal — inefable (@RuthVelasco3) February 21, 2018

La vecina cuando no aparezca nadie en unos días por la casa #ElAccidenteFinal pic.twitter.com/NqreFDDxmf — GaliHCF (@el_Gali_Alacant) February 21, 2018

Ah, por cierto mi opinión sobre #ElAccidenteFinal es que es una mierda jajaj. — BALAPERDIA🔫 (@MachuDesigns) February 21, 2018

Con los serrano empezó todo #ElAccidenteFinal — GaliHCF (@el_Gali_Alacant) February 21, 2018

Final trágico

El final del que todos sus espectadores se han quejado dejó dos muertes, una huida y muchas dudas. Además, cada protagonista pagó por sus acciones.

Por un lado, ‘Lucía’ decide abandonar a ‘José’. Y lo hace después de entender que todo ha sido un montaje para engañar a ‘Joao’. De esta manera, llega el momento de convertirse en testigos protegidos. Sin embargo, ‘Juan’, que le ha confesado que está enamorado de ella desde hace años, le pide que no piense en ‘José’ y que no le arrastren sus decisiones. Así, decide abandonar a su marido y no irse con él.

Por otro lado, ‘Lucía’ no duda en dejar a su marido que se despida de ‘Samuel’. Así, aprovecha para pedir a ‘María’ que cuide de él. Pero cuando parece que van a escapar, aparece ‘Joao’ y sus hombres, lo que da pie a un tiroteo. El resultado es de varios policías muertos, ‘José’ herido y la familia de ‘Lucía’ matando por error a ‘Lula’.

La herida de ‘José’ resulta mortal, muriendo en brazos de ‘Lucía’. Mientras tanto, se puede ver cómo ‘María’ logra escapar.

En una última escena, ‘Lucía’ aparece en su nueva vida junto a ‘Juan’ y sus dos hijos al lado del mar.

Pero no todo es felicidad. En un giro de guión, ‘Joao’ aparece en plano observando a la feliz familia desde lejos. Algo que da pie a pensar en una segunda temporada.